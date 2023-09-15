Иркутская область – лидер Сибири по стабильности цен на продовольственные товары

Этот показатель в регионе составил 101,71%, что ниже аналогичных в среднем по России (102,66%) и СФО (103,01%). Данные Иркутскстата приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
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14 сентября 2023
По данным за август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (включая алкогольные напитки) в Приангарье составил 100,29%, что несколько ниже, чем в среднем по СФО (100,32%).
В августе зафиксировано снижение цен на:
- капусту белокочанную свежую (–26,58%),
- лук репчатый (–13,04%),
- картофель (– 2,25%),
- рыбу мороженую неразделанную (–2,22%),
- масло подсолнечное (–1,43%),
- морковь (–1,02%),
- чай черный байховый (– 0,39%),
- муку пшеничную (–0,37%),
- яйца куриные (–0,16%),
- пшено (–0,14%),
- вермишель (–0,10%).
Ситуация на потребительском рынке региона находится на постоянном контроле в правительстве Иркутской области.