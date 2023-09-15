Иркутская область – лидер Сибири по стабильности цен на продовольственные товары

Этот показатель в регионе составил 101,71%, что ниже аналогичных в среднем по России (102,66%) и СФО (103,01%). Данные Иркутскстата приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

По данным за август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (включая алкогольные напитки) в Приангарье составил 100,29%, что несколько ниже, чем в среднем по СФО (100,32%).

В августе зафиксировано снижение цен на:

капусту белокочанную свежую (–26,58%),

лук репчатый (–13,04%),

картофель (– 2,25%),

рыбу мороженую неразделанную (–2,22%),

масло подсолнечное (–1,43%),

морковь (–1,02%),

чай черный байховый (– 0,39%),

муку пшеничную (–0,37%),

яйца куриные (–0,16%),

пшено (–0,14%),

вермишель (–0,10%).

Ситуация на потребительском рынке региона находится на постоянном контроле в правительстве Иркутской области.