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Иркутская область – лидер Сибири по стабильности цен на продовольственные товары

Этот показатель в регионе составил 101,71%, что ниже аналогичных в среднем по России (102,66%) и СФО (103,01%). Данные Иркутскстата приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

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По данным за август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (включая алкогольные напитки) в Приангарье составил 100,29%, что несколько ниже, чем в среднем по СФО (100,32%).

В августе зафиксировано снижение цен на:

  • капусту белокочанную свежую (–26,58%),
  • лук репчатый (–13,04%),
  • картофель (– 2,25%),
  • рыбу мороженую неразделанную (–2,22%),
  • масло подсолнечное (–1,43%),
  • морковь (–1,02%),
  • чай черный байховый (– 0,39%),
  • муку пшеничную (–0,37%),
  • яйца куриные (–0,16%),
  • пшено (–0,14%),
  • вермишель (–0,10%).

Ситуация на потребительском рынке региона находится на постоянном контроле в правительстве Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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