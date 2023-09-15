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Держатели карт "Мир" могут получить 15% скидки на покупки в Gulliver Market

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на первую покупку от 5000 рублей на сайте магазина Gulliver Market по промокоду.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо:

Перейти на сайт Gulliver Market по специальной ссылке;
Зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт, добавить товары в корзину и ввести промокод МИР121;
Оплатить покупку от 5 000 рублей картой «Мир» и получить скидку 15%.

Дополнительно:

• Промокод действует только на первый заказ на сайте;
• Акция не действует на игрушки со значком «Финальная цена»;
• Скидка не суммируется с другими акциями.

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер Онлайн»;
ИНН/КПП: 7719780641/771901001;
ОГРН: 1117746427810 Юридический адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5;
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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