Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на первую покупку от 5000 рублей на сайте магазина Gulliver Market по промокоду.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо:
Перейти на сайт Gulliver Market по специальной ссылке;
Зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт, добавить товары в корзину и ввести промокод МИР121;
Оплатить покупку от 5 000 рублей картой «Мир» и получить скидку 15%.
Дополнительно:
• Промокод действует только на первый заказ на сайте;
• Акция не действует на игрушки со значком «Финальная цена»;
• Скидка не суммируется с другими акциями.
Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер Онлайн»;
ИНН/КПП: 7719780641/771901001;
ОГРН: 1117746427810 Юридический адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5;
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5.
Новости
Держатели карт "Мир" могут получить 15% скидки на покупки в Gulliver Market
Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на первую покупку от 5000 рублей на сайте магазина Gulliver Market по промокоду.