Держатели карт "Мир" могут получить 15% скидки на покупки в Gulliver Market

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на первую покупку от 5000 рублей на сайте магазина Gulliver Market по промокоду.



Для того, чтобы получить скидку, необходимо:



Перейти на сайт Gulliver Market по специальной ссылке;

Зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт, добавить товары в корзину и ввести промокод МИР121;

Оплатить покупку от 5 000 рублей картой «Мир» и получить скидку 15%.



Дополнительно:



• Промокод действует только на первый заказ на сайте;

• Акция не действует на игрушки со значком «Финальная цена»;

• Скидка не суммируется с другими акциями.



Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер Онлайн»;

ИНН/КПП: 7719780641/771901001;

ОГРН: 1117746427810 Юридический адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5;

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 5.

