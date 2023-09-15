В Примсоцбанке появился дополнительный канал коммуникации с клиентами — Dynamika Онлайн-офис

Примсоцбанк внедрил в свой IT-ландшафт решение компании Динамика – Dynamika Онлайн-офис. Решение позволяет потенциальным клиентам банка авторизоваться на сайте и заполнить все необходимые данные по заявке. После этого банк получает заявку на продукт с большим набором информации по клиенту, что позволяет отсеять спам-заявки и не тратить на них время. Благодаря решению компании Динамика в банке появилась возможность дополнительной коммуникации клиентов со специалистами банка.

Внедрение Dynamika Онлайн-офиса помогло Примсоцбанку превратить форму регистрации в полноценный канал общения с клиентами, а также обеспечило удобное взаимодействие между клиентом и банком на всех этапах от подачи заявки, до ее рассмотрения и одобрения. При этом вся коммуникация происходит без посещения банка.



Онлайн-офис работает в синергии с Кредитным конвейером Dynamika. Клиенты могут подавать заявки и осуществлять все последующие действия через личный кабинет, включая отправку дополнительных документов, общение со специалистами банка и отслеживание статуса заявки. Сотрудники банка, в свою очередь, используют привычный интерфейс Кредитного конвейера для рассмотрения заявок. Различные специалисты могут задавать дополнительные вопросы клиенту, сохраняя при этом анонимность и историю переписки.



В перспективе, интеграция компонентов Экосистемы Dynamika, позволит банкам не только упростить взаимодействие с клиентами, но и иметь возможность автоматически рассчитывать и выдавать клиентам персонализированные предложения, например, по выпуску кредитных карт с заранее одобренным лимитом.



В партнерстве с компанией «Динамика» Примсоцбанк получил решения, позволяющие подбирать продукты для клиентов, контролировать этапы прохождения сделки, эффективнее обрабатывать кредитные заявки и многое другое. ⠀



Важно отметить, что сотрудничество компании «Динамика» с Примсоцбанком продолжается как по развитию существующих, так и по внедрению новейших решений. Планируется внедрение других продуктов Dynamika в имеющийся IT-ландшафт банка.



Для справки: компания «Динамика» более 15 лет совместно с банками-партнерами успешно решает амбициозные задачи цифровой трансформации. Наши решения позволяют объединить весь процесс обслуживания клиента, вне зависимости от канала обращения клиента в банк, в единое целое, сделав его полностью прозрачным и легко управляемым.