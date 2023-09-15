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Реалист Банк повысил ставки по вкладам до 12,25% годовых

Реалист Банк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Ставка по вкладу «Актуальный» выросла до 11,75% годовых при размещении на 181 день и до 12,25% годовых при размещении на 370 дней. Сумма размещения по вкладу «Актуальный» - от 100 тысяч и без ограничений по максимальной сумме. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Также выросли ставки по вкладу «Пополняемый» с 10,5 до 11,25% годовых. Открыть вклад можно на сумму от 50 тысяч рублей. Пополнение возможно в течение 90 дней со дня открытия вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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