Россияне скупают золото

Спрос на металлы с начала года подскочил на 11-40%. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках.

В 2023 году среди россиян подскочил спрос на обезличенные металлические счета (ОМС), сообщили «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. Это специальные банковские счета, на которых отражаются принадлежащие клиенту драгоценные металлы в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Таким образом можно купить золото, серебро, платину и палладий.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что на 25 августа клиенты открыли в банке 49,4 тыс. обезличенных металлических счетов, что на 11% превышает результат на конец 2022 года. Основной спрос приходится на золото: портфель ОМС в нем достиг 3,7 т, сообщили в банке.

Золото как защитный инструмент пользуется повышенным спросом, поэтому увеличение интереса наблюдается и к металлическим счетам, и к слиткам, отметил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. Кроме этого, есть спрос на платину, отметил он.

Интерес к драгметаллами фиксируется в основном среди состоятельных граждан – за восемь месяцев года VIP-клиенты купили около 3 т золотых слитков, сказал директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. Также с начала года на 40% вырос объем средств, размещенных на обезличенных металлических счетах, добавил он.

Напомним, что цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 сентября: 5 889,4199 руб/1 г золота и 70,6600/1 г серебра. ЦБ РФ с 14 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:

1 грамм золота – 5 889,4199 руб.

1 грамм серебра – 70,6600 руб.

1 грамм платины – 2 777,2300 руб.

1 грамм палладия – 3 740,0000 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,3599 р. (0,48%).

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,44%).

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7901 р. (1,01%).

Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,5901 р. (1,10%).