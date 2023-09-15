Названы регионы со взрывным спросом на ипотеку в августе

Аналитический центр Домклик Сбера изучил ключевые изменения на российском рынке недвижимости за прошедший месяц. По данным аналитиков центра, в августе 2023 года спрос на ипотеку значительно вырос.

В последний месяц лета Сбер выдал 145,9 тыс. кредитов (+26,4% по сравнению с июлем). Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений – почти в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 63,6% больше, чем в августе 2021 года. Объём выдач за месяц также стал рекордным – 522,4 млрд рублей (+35,3% с июля).

По мнению экспертов Домклик, августовский рекорд по числу выдач жилищных кредитов в Сбере вызван прежде всего повышением ключевой ставки ЦБ (на 350 базовых пунктов – до 12%) и предшествующим этому повышенным спросом. При этом Сбер длительное время принимал заявки на ипотеку на прежних условиях, что также способствовало повышенному спросу в августе.

Московская область продолжает лидировать по числу выдач (11,2 тыс. кредитов), а Москва по-прежнему занимает второе место (8,8 тыс. кредитов), хотя отрыв от Подмосковья немного сократился (с 2,6 тыс. до 2,3 тыс. шт.). Краснодарский край остался на третьей строчке рейтинга (7,4 тыс. выдач), а Санкт-Петербург – на четвёртой (7,2 тыс. выдач).

Спрос вырос практически во всех крупнейших регионах страны. Лидерами стали Новосибирская (+39,1%) и Омская (+36%) области, а также Красноярский край и Москва (+35,8% в обоих субъектах). Среди регионов, где нет городов-миллионников, отметились Республика Северная Осетия – Алания (+44%), Курская (+43,7%) и Томская (+37,3%) области.

Напомним, что август стал рекордным по выдаче ипотеки. Льготные программы набирают обороты. Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, банк заранее предупредил клиентов о повышении ставки с 22 августа. Повышенный рост ипотечных заявок от клиентов наблюдали 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.

«По итогам августа мы выдан рекордный объем ипотеки – 146 тыс. кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года – тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей – в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год», – говорит Царев.