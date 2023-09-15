Банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей на 20 новых брендов

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) расширил перечень китайских брендов, по которым автокредит доступен на специальных условиях. Получить финансирование на покупку нового автомобиля производства КНР стало проще.

Теперь специальная программа «Промо Китай Плюс» и «Промо Китай плюс без КАСКО» распространяется на 47 марок, включая 20 новых. К уже известным на рынке брендам (Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, Geely, Haval, Voyah и пр.) добавились такие бренды, как Aito, Avatr, BelGee, BYD, Forthing, HiPhi, Leapmotor, Li Auto, Lynk & Co, Lotus, MG, Nio, Ora, Seres, Soueast, Wey, Weltmeister, Wuling, Xpeng и Zeekr.

Получить кредит на новые китайские автомобили в банке «Открытие» можно по ставке от 11,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0%. Ставки по программам варьируются в зависимости от суммы первоначального взноса, размера автокредита и наличия дисконта при оформлении ставки автомобилиста. При этом покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора программы автокредитования без каско ставки составят от 12,9% годовых в рублях.

«Россияне все больше доверяют китайским авто и считают их достойной заменой ушедших иномарок. В связи с чем доля автомобилей из КНР растет как в российском авторитейле, так и в кредитных продажах банков. По результатам регистраций легковых автомобилей за 8 месяцев 2023 года китайские марки занимают 47% в продажах новых легковых авто по сравнению с 13% за аналогичный период годом ранее. При этом в кредитных выдачах банка «Открытие» за 2023 год каждый третий новый финансируемый автомобиль родом из Китая. Поэтому расширение финансовых предложений в связи с усиливающейся конкуренций китайских автоконцернов – логичный тренд на банковском рынке», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.