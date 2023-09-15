Самая дорогая квартира в новостройках ЦАО Москвы продаётся почти за 4 млрд рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса и предложения на квартиры в новостройках ЦАО Москвы.

По итогам июля 2023 года покупательский спрос на квартиры в новостройках Центрального административного округа Москвы снизился на 3,18% относительно июня нынешнего года.

Также снижение числа запросов в июле этого года отмечено по сравнению с июлем 2022 года. Так, в середине этого лета число запросов на покупку квартир в новостройках ЦАО оказалось на 37,16% ниже и на 42,68% ниже, чем в июле 2021 года.

За семь месяцев 2023 года — с января по июль включительно — спрос на квартиры в новостройках ЦАО Москвы снизился на 35,86% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

В нынешнем году спрос на новостройки в ЦАО Москвы в рамках помесячной динамики показывал положительную динамику в трёх из семи прошедших месяцев.

На данный момент в новостройках ЦАО Москвы экспонируется почти 2,8 тыс. объектов (2787 лотов). За месяц объём предложения снизился на 11 квартир.

Наиболее значительное снижение числа предложений в ЦАО Москвы отмечено в сегментах квартир и апартаментов с двумя или более комнатами.

Так, объём предложения с сегменте двухкомнатных и трёхкомнатных объектов снизился на 22 единицы в каждом, а в сегменте многокомнатных лотов снижение составило 33 лота.

В сегменте студий и однокомнатных квартир и апартаментов предложение от застройщиков в ЦАО, наоборот, увеличилось на 24 и 42 лота соответственно.

В августе 2023 года самый дорогой объект на первичном рынке ЦАО Москвы оценивается в 3,8 млрд рублей. В рамках этого бюджета экспонируется квартира площадью почти 900 кв. м. в районе Якиманка.