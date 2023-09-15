Новости

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Ранее регулятор резко увеличил ее до 12%.

Повышение оказалось в рамках прогноза экспертов: ранее ПСБ сообщало о вероятном шаге в 50-100 б.п. Помимо этого брокеры ожидали дополнительных мера по поддержке отечественной валюты. «Повышение ставки, на наш взгляд, – не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – говорится в сообщении ЦБ.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – говорится в сообщении ЦБ.

Читайте также:

«ЦБ дал понять, что выше 100 он не готов пропустить доллар»
13 сентября 2023
Доллар рухнул до 92,5 руб. Что происходит?
12 сентября 2023

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%.

Напомним, что в середине августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. "При таком уровне кредитование начинает замедляться, а следом за ним и спрос на товары. Да, с момента увеличения ставки прошел практически месяц, однако позитивный эффект для рубля от этого решения проявляется не сразу, а с лагом во времени", – поясняют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (197)


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий
РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране
ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей – РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес