Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Ранее регулятор резко увеличил ее до 12%.

Повышение оказалось в рамках прогноза экспертов: ранее ПСБ сообщало о вероятном шаге в 50-100 б.п. Помимо этого брокеры ожидали дополнительных мера по поддержке отечественной валюты. «Повышение ставки, на наш взгляд, – не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – говорится в сообщении ЦБ.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – говорится в сообщении ЦБ.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%.

Напомним, что в середине августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. "При таком уровне кредитование начинает замедляться, а следом за ним и спрос на товары. Да, с момента увеличения ставки прошел практически месяц, однако позитивный эффект для рубля от этого решения проявляется не сразу, а с лагом во времени", – поясняют эксперты БКС.