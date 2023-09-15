Мошенники стали обманывать жителей Иркутской области новым способом

Нестандартный способ мошенничества зафиксировали сотрудники черемховского отдела полиции Иркутской области. В чем его суть, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С заявлением об обмане сюда обратилась 40-летняя местная жительница. Она объяснила, что в интернете наткнулась на объявление об удаленной работе, связанной с крупнейшей российской торговой онлайн-площадкой.

Там предлагалось оценивать товар за деньги и отправлять в качестве отчета скриншоты о проделанной работе. За первое выполненное задание ей заплатили 300 рублей.

После ей сообщили, что правила изменились: нужно пройти авторизацию и создать аккаунт на другой интернет-площадке. Основным условием стало приобретение товара с последующим отказом от него. За это аферист пообещал потерпевшей полный возврат средств и дополнительные деньги за каждую из сделок.

Совершая покупки и переводя деньги на указанные счета, заявительница пополняла баланс личного кабинета. После чего у нее получилось вывести «прибыль» в размере около 5 тысяч рублей.

Поверив в правдоподобность получения быстрого заработка, женщина взяла кредит, надеясь увеличить доход. При этом сумма фейковых покупок все время увеличивалась. Когда женщина не смогла выполнить задание и оплатить очередной заказ на 200 тысяч рублей, ее личный кабинет оказался заблокирован, а вывести средства она больше не смогла.

Суммарно мошенники похитили больше 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».