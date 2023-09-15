Беспилотник заметили в Иркутске около административного здания

Факт незаконного запуска беспилотника установили в Иркутске – он был поднят в воздух в жилом районе областного центра рядом с административным зданием, рассказали в пресс-службе полиции.

Установлен владелец квадрокоптера: это 45-местный житель. Он пояснил, что проверял работоспособность устройства. При этом разрешение на полет у него отсутствовало. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время использование беспилотников допускается только на основании решения оперативной группы по вопросам правоохранительной и оборонной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Регистрации подлежат все беспилотные летательные аппараты со взлетной массой от 150 граммов вне зависимости от того, произведены они в России или привезены из-за границы.

За несанкционированный запуск подобных устройств грозит штраф: для физических лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических – до 500 тыс. рублей.