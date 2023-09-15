В Иркутске мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у мужчины 1,8 млн рублей

Житель Орловской области, находившийся в командировке в Иркутске, стал жертвой телефонных аферистов. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Пострадавшему позвонили на сотовый телефон неизвестные и представились сотрудниками ФСБ, а также банка. Люди сообщили, что некие преступники пытаются оформить кредит на имя мужчины и похитить с его счета деньги.

Аферисты убедили собеседника взять другой кредит и перевести все средства на указанные ими счета для аннулирования сделки. 57-летнего житель Орловской области перечислил 1,8 млн рублей, взятые взаем, после чего сотрудники ФСБ пропали.