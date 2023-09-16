Центр города перекроют в Иркутске в воскресенье на полдня из-за праздника

Схема движения транспорта изменится в Иркутске в воскресенье, 17 сентября, из-за проведения гала-концерта «Байкальские духовые Ассамблеи», рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение автомобилей в центре ограничат с 9:00 до 19:30 по улице Ленина на участке от улицы Желябова до Сурикова, по Сухэ-Батора – от Желябова до Польских Повстанцев, а также на площади графа Сперанского

В этот день на сцене выступят 750 музыкантов. Начало мероприятия – в 15:00, до этого времени будут проходить репетиции коллективов.

Изменятся и маршруты общественного транспорта:

Автобусы № 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут направлены по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Из центра в направлении Глазковского моста после улицы Ленина – по Канадзавы, Марата, Чкалова. Исключены остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Движение автобусных маршрутов № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при следовании от Глазковского моста в центр направят по улицам Марата, Свердлова, Ленина. В обратную сторону после улицы Карла Маркса транспорт проследует по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановку «Сквер им. Кирова» исключат, а «ул. Сухэ-Батора» временно перенесут на Ленина – на место существующей автобусной остановки «Художественный музей».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в направлении Глазковского моста после Ленина пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановки на площади графа Сперанского.

Автобус № 74 при движении от Глазковского моста в центр города – по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» будет исключена.

Автобусы № 12, 16к будут ездить до остановки «Художественный музей». При движении из центра города после улицы Ленина направят по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Исключены остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Движение № 8 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова пройдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту; в обратную сторону после улицы Ленина – по Канадзавы, Марата, Чкалова. Исключена остановка «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Маршрут № 56 при следовании в предместье Радищева после улицы Ленина направят по Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей. Из предместья в центр города – после улицы Рабочей транспорт пройдет по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Исключены остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского». При следовании из центра введут дополнительные остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Цирк».

Автобусы № 48 при поездке от Маратовского кольца в центр города Иркутска после улицы Рабочей будут направлены по улицам Декабрьских событий, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского и далее по маршруту. Исключена остановка «Художественный музей». Будет введена остановка «Экономическая академия» на Карла Маркса.