Полицейского заподозрили в получении взятки за невозбуждение уголовного дела в Иркутске

Оперуполномоченный ОСН «ГРОМ» стал фигурантом уголовного дела – его заподозрили в получении взятки в 350 тысяч рублей в Иркутске, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в начале сентября. Тогда правоохранитель убедил жителя Ангарска в том, что за деньги выполнит для него услугу – договорится, чтобы в отношении мужчины не заводили уголовное дело за сбыт наркотиков.

«При этом сотрудник полиции не планировал выполнять вышеуказанные обязательства, а намеревался, получив указанные денежные средства, похитить и распорядиться ими совместно с оперуполномоченным ОКОН УМВД России по Ангарскому городскому округу», – объяснили следователи.

Передача денег произошла около торгового центра «Европарк» в Ново-Ленино. После предполагаемый преступник и подельник были пойманы.

Сейчас фигуранты находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.