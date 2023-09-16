Более 10 тысячи жителей Иркутской области поучаствовали в «Кроссе нации»: как это было

Всероссийский день бега «Кросс Нации» состоялся сегодня в Иркутской области – в празднике приняли участие более 10 тысяч человек из разных городов региона, рассказали в пресс-службе правительства.

«"Кросс Нации" уже давно из спортивного мероприятия стал событием, в котором участвуют дети и взрослые, школьники и студенты, трудовые коллективы, ветераны спорта», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-службы полиции Иркутской области

В Иркутске праздник спорта поддержали особенно активно – к нему присоединились свыше 3 тысяч спортсменов и любителей бега.

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Кроме того, в честь 100-летия образования Иркутской областной физкультурно-спортивной организации в рамках «Кросса Нации» состоялась акция «Все на старт» для детей 6-10 лет. Они пробежали дистанцию 1 км.