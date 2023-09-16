Минувшее лето в Иркутской области оказалось одним из самых жарких за 1,5 века

Заведующая кафедрой географического факультета ИГУ Инна Латышева подвела климатические итоги минувшего лета: оказалось, что оно было одним из самых жарких за последние 150 лет, сообщили в пресс-службе университета.

«В Иркутске по данным наблюдений за погодой за 151 год, начиная с 1873 года, лето 2023 года занимает 5-ую позицию, уступая самому жаркому лету 2015, 1878, 1888 и 2002 годов. Лето в Иркутске в XXI веке становится все более теплым, и об этом наглядно свидетельствует статистика. Ведь в двадцатке самых теплых летних периодов пятнадцать лет принадлежат XXI веку», – рассказала исследователь.

При этом она отметила, что в 2023 году июнь выдался прохладным, поскольку в Иркутскую область регулярно вторгались порции арктического холода, сохраняя зимний тип циркуляции в атмосфере. Летний тип атмосферных процессов по-настоящему господствующим стал только в третьей декаде июля.

Рекордно теплым оказался конец августа 2023 года, когда субтропический воздух, поступающий с южными ветрами из Китая, прогрел Приангарье в дневные часы до рекордных отметок +29,3 градуса в Иркутске и +28,7 градуса на Крайнем Севере, в поселке Ербогачен.