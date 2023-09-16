Новости

Иркутская область получил более 350 млн рублей на строительство модульных отелей

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении многомиллиардной субсидии регионам страны на строительство модульных отелей: часть средств достанется Иркутской области, сообщает SIA.RU со ссылкой на соответствующую документацию кабмина.

В частности, на 2023 год Приангарье получит 135,4 млн рублей, на 2024-й – 220,3 млн рублей. Деньги выделят из федеральной казны. В общей сложности субъекты РФ на указанные цели получат по 5 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.

В указанные периоды будет создано не менее чем по 3,5 тысячи номеров. Регионы получат субсидии в течение месяца, то есть до середины октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий
РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране
ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей – РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес