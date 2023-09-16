Иркутская область получил более 350 млн рублей на строительство модульных отелей

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении многомиллиардной субсидии регионам страны на строительство модульных отелей: часть средств достанется Иркутской области, сообщает SIA.RU со ссылкой на соответствующую документацию кабмина.

В частности, на 2023 год Приангарье получит 135,4 млн рублей, на 2024-й – 220,3 млн рублей. Деньги выделят из федеральной казны. В общей сложности субъекты РФ на указанные цели получат по 5 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.

В указанные периоды будет создано не менее чем по 3,5 тысячи номеров. Регионы получат субсидии в течение месяца, то есть до середины октября.