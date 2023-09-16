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В Иркутске собираются отремонтировать «Труд»

Иркутский стадион «Труд», которому в этом году исполняется 100 лет, собираются привести в порядок, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Безусловно, этот стадион нужен Иркутску. Он удобен в плане логистики, важен для спортсменов. Мы с коллегами прекрасно понимаем, что этой арене нужно обновление. Договорились прорабатывать данный вопрос. Конечно, это дело не одного года. Поэтому разобьем работу на этапы. Но главное – начать», – заявил губернатор.

В первую очередь, планируется приступить к обследованию объекта, потом – к проектированию, которые позволят дать старт созданию новой спортивной площадки в столице региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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