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Пьяного водителя заподозрили в попытке дать взятку полицейскому в Иркутской области

Водитель Honda Logo стал фигурантом уголовного дела из-за попытки дать взятку сотруднику полиции, чтобы уйти от наказания за пьяную езду, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, мужчину остановил экипаж ДПС в Зиминском районе для проверки документов. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспорта.

Чтобы не быть привлеченным к административной ответственности, в патрульном автомобиле он попытался передать инспектору 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил своему руководству о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Противоправные действия мужчины были пресечены на месте. Подозреваемого доставили в следственный отдел. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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