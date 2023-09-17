Иркутские соискатели теряют интерес к сфере розничной торговли – аналитики

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что жители Иркутской области теряют интерес к работе в сферах розничной торговли и страхования. Результаты есть у SIA.RU.

«Наиболее заметный провал в активности зафиксирован среди соискателей из сферы розничной торговли (-27,1% резюме), страхования (-20,3%), работников салонов красоты и фитнес-центров (-20%), специалистов автобизнеса, в первую очередь, мастеров по ремонту и обслуживания автомобилей (-19,8%)», – рассказали аналитики.

А вот повышается рост интереса соискателей в Приангарье к сферам «Сельское хозяйство», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Производство, сервисное обслуживание», «Другое», в котором обычно объединены резюме начинающих специалистов без опыта работы и конкретных пожеланий к сфере трудоустройства.

В целом по итогам прошлого месяца жители Иркутской области выходили на рынок труда чаще, чем год назад в аналогичный период: количество активных резюме выросло на 4,5%.