Более тысячи духовиков со всей России поучаствовали в открытом концерте в Иркутске

Масштабный гала-концерт III Всероссийского фестиваля-конкурса духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» состоялся сегодня в Иркутске – в рамках праздника на сцену, установленную на площади им. графа Сперанского, вышли более 1 тысячи музыкантов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

«Это уникальный фестиваль-конкурс для солистов, профессиональных и любительских духовых оркестров, ансамблей. Символично, что мероприятие проходит в преддверии Дня Иркутской области. Уверен, фестиваль станет ярким культурным событием в жизни нашего региона», – сказал губернатор Игорь Кобзев на открытии гала-концерта.

Фото правительства Иркутской области

Сегодня на сцене в Иркутске свои талант представили коллективы республики Саха (Якутия) и Хакасии, Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Сахалинской, Курганской областей.