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Названы сферы деятельности в Иркутской области с самыми большими зарплатами

Аналитики hh.ru провели исследование и выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Иркутской области, где средние зарплаты превышают 60 тысяч рублей. Результаты есть у SIA.RU.

Наибольшие суммы платят работником сфер стратегий, инвестиций и консалтинга – в среднем 100 тысяч рублей в месяц, высшего и среднего менеджмента – 99,8 тысяч рублей, добычи сырья – 93,9 тысячи рублей, сельского хозяйства – 86,9 тысячи рублей.

Кроме того, хорошие зарплаты в отрасли строительства и недвижимости – 86,6 тысячи рублей, производства и сервисного обслуживания – 83,6 тысячи рублей, автомобильного бизнеса – 71,4 тысячи рублей.

Также наибольшие средние зарплаты в сферах информационных технологий – 68,3 тысячи рублей, закупок – 67,4 тысячи рублей, рабочего персонала – 63,8 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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