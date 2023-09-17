Перестрелка произошла на территории магазина в Иркутске: инцидент попал на видео

Двое мужчин устроили перестрелку неподалеку от пересечения улиц Александра Невского и Пискунова в Иркутске: подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По предварительным данным, это произошло сегодня около 13:30 – двое иркутян в возрасте 37 и 39 лет поссорились на почве неприязненных отношений, в результате чего оба воспользовались травматическим оружием. Конфликт продолжался на территории магазина.

Один из участников ссоры ранил другого, предположительно, ножом: пострадавшему потребовалась медпомощь и госпитализация. Мужчина с холодным оружием скрылся.

Позже он самостоятельно явился в полицию. В настоящее время на месте события работают сотрудники МВД, выясняются детали произошедшего.