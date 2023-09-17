Почти 60% компаний в России имеют в штате сотрудников без закрепленного рабочего места

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что 56% компаний по всей стране имеют в своих штатах сотрудников, но при этом не закрепляют за ними постоянных рабочих мест. Эти и другие результаты есть у SIA.RU.

«На данный момент доля сотрудников, не имеющих постоянного рабочего места в офисах, невелика. Так, чаще всего – 49% – у компании в таком формате трудятся от 5% до 10% штата. Более 90% персонала не имеют стационарного рабочего стола и стула лишь у 7% компаний», – сообщили агентству.

Очевидным плюсом, кроме свободного нахождения в рабочее время вне офиса, для таких сотрудников является то, что 58% компаний разрешают им трудится по гибкому графику. Любопытно, что работники, за которыми закреплено офисное пространство, в 65% случаев не имеют аналогичной возможности.

Чаще всего бизнес готов оформлять в штат, но при этом не считает нужным организовывать постоянное стационарное рабочее место для водителей, экспедиторов и курьеров. Кроме того, в этом списке продавцы, работники клининга, ремонтники, строители, сотрудники складов, торговых залов, производственных цехов, преподаватели, тренеры, консультанты.