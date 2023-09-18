Дефицит кадров в Иркутской области подстегивает рост спроса на HR-специалистов

По данным hh.ru количество вакансий по итогам августа выросло в стране на +45,4% относительно того же месяца прошлого года. В Иркутской области также наблюдается рост активности работодателей.

По итогам августа в Иркутской области было открыто 21 тысяча вакансий, и это на 36,4% больше, чем в тот же месяц год назад (в целом по России рост спроса на персонал зафиксирован на уровне +45,4%, а в Сибири на уровне +40,1%).

Самые востребованные специалисты в Приангарье сейчас – рабочий персонал (для них открыто 33% от всех вакансий в регионе), далее следуют строители (22%), специалисты из сферы транспорта и логистики (21%), специалисты из сферы производства (20%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (18%).

Однако, если анализировать динамику спроса на специалистов относительно прошлого года (август 2023 к августу 2022), то заметнее всего у иркутских работодателей выросла потребность в административном персонале (+67,3%), высшем и среднем менеджменте (+64%), специалистах для автомобильного бизнеса (+56%), менеджерах по продажам (+51,5%), водителях и машинистах (+50,7%), специалистах розничной торговли (+48%), рабочем персонале (+46%), и в этом же ряду – HR-специалисты (+43%)

По мнению экспертов рынка труда, на HR-специалистах сейчас лежит важная задача – начать говорить с топ-менеджментом компаний о том, что работа с кадрами должна стать стратегическим приоритетом бизнеса, в условиях глобального усиливающегося кадрового дефицита.

«Рост дефицита рабочей силы актуален для всех регионов России. Какого-то клондайка человеческих ресурсов, где людей много, а зарплаты низкие – просто нет. Есть какие-то определённые, очень небольшие локации, но строить на них региональную стратегию развития не получится. И если эйчары понимают, что не смогут обеспечить бизнес людьми, я рекомендую: будьте в диалоге с бизнесом уже на начальном этапе формирования стратегии. Рассказывайте ему про всё, чтобы в конечном счёте не стать теми людьми, которые провалили стратегию компании. Я понимаю, начинать говорить с бизнесом непросто, говорить страшно, даже иногда больно. Но сейчас вы вооружены цифрами, и это тот язык, который бизнес понимает», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.