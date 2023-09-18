Российский спрос на недвижимость в Турции рухнул на 60%

По итогам восьми месяцев 2023 года — с января по август включительно — российский спрос на покупку недвижимости в Турецкой Республике снизился на 59,8% относительно результата за аналогичный период прошлого года, отмечают эксперты компании CMP Group | ГЖА.рф.

– Летом 2023 года количество покупательских запросов на недвижимость в Турции снизилась ещё более существенно. Так, за три месяцев — с июня по август — интерес россиян к покупке недвижимости в этой стране сократился на 64,61% относительно аналогичного периода прошлого года, – отмечают эксперты.

В августе 2023 года спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны россиян сократился на 3,05% относительно июля этого года. На данный момент количество запросов на покупку жилья в Турции снижается два месяца подряд.