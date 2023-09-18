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Названы причины резкого роста спроса на китайские автомобили в Приангарье

Спрос на автомобильном рынке Иркутской области значительно вырос. Это касается как новых автомобилей, так и машин с пробегом. Об этом говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Один из источников информации для него – данные мониторинга 14 тысяч предприятий.

Повышение спроса связано с ослаблением рубля, увеличением утилизационного сбора и частичным ограничением на ввоз машин с аукционов Японии, считает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

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– Самую высокую активность на авторынке Иркутской области сегодня продолжают показывать дилеры китайских марок. Во-первых, это связано с разнообразием модельного ряда. Во-вторых, у дилеров автомобилей из Поднебесной совместно с банками существуют различные предложения по кредитам, программы субсидирования, включая скидки при покупке в трейд-ин, что, конечно, ведет к росту продаж. В некоторых салонах менеджеры сообщили о наплыве желающих, что ускорило продажи в том числе и автомобилей, принятых по программе трейд-ин, – подчеркнул  управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В целом по Сибири потребительская активность продолжала расти, в том числе за счет увеличения доходов населения и расширения розничного кредитования. Экономическая активность в округе повысилась по сравнению с первым полугодием, говорится в докладе ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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