ЦБ может вновь повысить ставку

Банк России на заседании 15 сентября увеличил ключевую ставку до 13% и допустил ее дальнейшее повышение.

Посредством этого ЦБ рассчитывает не только поддержать рубль, но и повлиять на динамику инфляции, которая сейчас держится выше целевых 4%, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«Если повышения ставки окажется достаточно для сдерживания ослабления рубля, то в обозримой перспективе мы скорее всего увидим рост на рынке акций. Сейчас же приоритет в портфеле будут иметь облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке и ставкам денежного рынка, а также первичные размещения облигаций эмитентов с надежным кредитным рейтингом», – говорит эксперт.