Банк России повысил ключевую ставку до 13% и сохранил умеренно жесткий сигнал

15 сентября на очередном заседании Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 13%. Решение совпало с нашим прогнозом и в целом с ожиданиями рынка, хотя на этот раз разброс оценок был более широким, чем обычно. При этом ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал, отметив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом пишет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Обновленный среднесрочный прогноз не предполагает возможности снижения ключевой ставки до конца года (с 18 сентября до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется 13-13,6%). Более того, новый прогноз предполагает, что в будущем году средняя ключевая ставка составит 11,5-12,5% (июльский прогноз 8,5-9,5%) и 7-8% в 2025 году (прежний прогноз 6,5-8,5%). Новые прогнозы ЦБ по ключевой ставке на 2024 год соответствует не базовому, а альтернативным, неблагоприятным сценариям, которые регулятор в августе представил в проекте основных направлений ДКП на ближайшие три года.

В Банке России отмечают, что инфляционное давление в экономике остается высоким, проявляется по все более широкому спектру товаров и услуг. Кроме того, реализовались проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. По оценке ЦБ, в среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%. ЦБ повысил прогноз инфляции на конец этого года с 5-6,5% до 6-7%. В этих условиях, по мнению ЦБ, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Фактически ЦБ говорит о том, что в экономике образовался положительный разрыв выпуска: высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ограничения роста заданы и со стороны предложения прежде всего за счет дефицита свободных трудовых ресурсов. Из-за избыточного внутреннего спроса также сохраняется повышенный спрос на импорт, что при снизившемся экспорте приводит к ослаблению курса рубля. А ускорение инфляции связано в том числе с переносом в цены ускорившегося ослабления рубля, что особенно опасно при повышенных инфляционных ожиданиях. Интересно, что ЦБ отмечает особенно сильный рост ценовых ожиданий предприятий, но, вопреки традиции, регулятор не опубликовал перед заседанием обновленный опрос по инфляционным ожиданиям населения.

Всего месяц назад ЦБ уже резко повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12%. И это постепенно начало работать: повысились ставки по кредитам и депозитам, существенно выросли доходности краткосрочных ОФЗ, форма кривой ОФЗ стала плоской, что указывает на умеренную жесткость текущих денежно-кредитных условий. Однако рост ставок пока не привел к замедлению роста кредитования. Это объясняется естественным образом — временными лагами влияния ДКП на экономику и инфляцию, а также большим объемом действующих государственных программ льготного кредитования, что несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования. Из-за этого ЦБ решил не ждать, пока полностью проявится эффект от ранее принятых решений, а ускорить формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций.

Ценой такой жесткости, судя по новому прогнозу ЦБ, станет существенное замедление экономического роста в будущем году.

Прогноз на этот год остался без изменений (+1,5-2,5%), а в 2024 году он замедлится до 0,5-1,5% (прежний прогноз 0,5-2,5%). В частности, в минус уйдут расходы на конечное потребление домашних хозяйств и валовое накопление. Рост кредитования замедлится с 14-18% в этом году до 7-12% в будущем. Отметим, на днях Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП на текущий год до 2,8%, на 2024 год — до 2,3%.

Как мы отмечали ранее, после сильного повышения ключевой ставки в середине августа прошло еще слишком мало времени, чтобы оценить все эффекты. Поэтому с дальнейшим повышением ставки можно было бы и подождать хотя бы до октябрьского заседания, чтобы не вызвать излишнего торможения экономического роста. С другой стороны, есть риски дальнейшего усиления инфляционного давления вследствие факторов, на которые ЦБ не может повлиять непосредственно: несбалансированный рынок труда, риски превышения плановых значений бюджетного дефицита, тонкий внутренний валютный рынок, рост цен на топливо, триггером для которого стало анонсированное правительством сокращение демпферных выплат нефтяным компаниям. Все эти факторы, находящиеся вне непосредственного контроля ЦБ, наряду с сохраняющейся жесткой установкой ЦБ достичь 4% по инфляции в 2024 году могут заставить его действовать жестче, чем представляется логичным по текущим параметрам инфляции.