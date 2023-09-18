Иркутск вошел в бриллиантовый список SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России с января по сентябрь 2023 года и составил «бриллиантовый рейтинг». Он показывает, в каких регионах изделия с бриллиантами пользуются наибольшей популярностью.

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, возглавил «бриллиантовый рейтинг» Санкт-Петербург – в этом городе доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,7% от всех покупок. На втором месте – Саратов с показателем 8,6%. Замыкает тройку лидеров «бриллиантового рейтинга» Ростов-на-Дону с долей в 7,8%. В пятерку также вошли Москва и Ярославль (по 7,5% продаж).

Наименьшей популярностью украшения с бриллиантами пользуются в Омске – в этом городе изделия с драгоценными камнями покупали только в 5,2% случаев. Второе место занял Новосибирск с долей продаж 5,6%, на третьей строчке оказалась Тюмень (5,7%). Кроме того, в пятерку городов, где бриллианты покупают реже всего вошли Пермь (5,8%) и Иркутск (6,2%).

Примечательно, что петербуржцы стали лидером и по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами – средний чек в городе достиг 19 250 рублей. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, где тратят в среднем 18 291 рубль. Москва заняла только третью строчку: в столице средний чек составил 17 676 рублей. В пятерку лидеров по тратам вошли Екатеринбург (16 878 рублей) и Краснодар (16 780 рублей).

Омск стал аутсайдером не только по продажам украшений с бриллиантами, но и по показателю среднего чека – он оказался наименьшим в стране (9 733 рублей). Кроме того, одни из самых невысоких трат на ювелирные украшения с драгоценным камнем оказались в Перми (10 747 рублей) и Новосибирске (12287 рублей). Пятерку замкнули Уфа (12 667 рублей) и Волгоград (12 803 рублей).

Согласно данным Аналитического Центра SOKOLOV, изделия с бриллиантами россияне чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля - 79%) и 0,2 карата (14%). Более крупные драгоценные украшения приобретают только в 7% случаев.

Самое популярное украшение с бриллиантом в России – золотое кольцо. На втором месте в рейтинге – подвеска. Тройку замыкают золотые серьги. Самой дорогой покупкой в стране стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей, его купили в Москве.

«Бриллиантовый рейтинг» городов