Иркутск вошел в бриллиантовый список SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России с января по сентябрь 2023 года и составил «бриллиантовый рейтинг». Он показывает, в каких регионах изделия с бриллиантами пользуются наибольшей популярностью.
По данным Аналитического Центра SOKOLOV, возглавил «бриллиантовый рейтинг» Санкт-Петербург – в этом городе доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,7% от всех покупок. На втором месте – Саратов с показателем 8,6%. Замыкает тройку лидеров «бриллиантового рейтинга» Ростов-на-Дону с долей в 7,8%. В пятерку также вошли Москва и Ярославль (по 7,5% продаж).
Наименьшей популярностью украшения с бриллиантами пользуются в Омске – в этом городе изделия с драгоценными камнями покупали только в 5,2% случаев. Второе место занял Новосибирск с долей продаж 5,6%, на третьей строчке оказалась Тюмень (5,7%). Кроме того, в пятерку городов, где бриллианты покупают реже всего вошли Пермь (5,8%) и Иркутск (6,2%).
Примечательно, что петербуржцы стали лидером и по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами – средний чек в городе достиг 19 250 рублей. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, где тратят в среднем 18 291 рубль. Москва заняла только третью строчку: в столице средний чек составил 17 676 рублей. В пятерку лидеров по тратам вошли Екатеринбург (16 878 рублей) и Краснодар (16 780 рублей).
Омск стал аутсайдером не только по продажам украшений с бриллиантами, но и по показателю среднего чека – он оказался наименьшим в стране (9 733 рублей). Кроме того, одни из самых невысоких трат на ювелирные украшения с драгоценным камнем оказались в Перми (10 747 рублей) и Новосибирске (12287 рублей). Пятерку замкнули Уфа (12 667 рублей) и Волгоград (12 803 рублей).
Согласно данным Аналитического Центра SOKOLOV, изделия с бриллиантами россияне чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля - 79%) и 0,2 карата (14%). Более крупные драгоценные украшения приобретают только в 7% случаев.
Самое популярное украшение с бриллиантом в России – золотое кольцо. На втором месте в рейтинге – подвеска. Тройку замыкают золотые серьги. Самой дорогой покупкой в стране стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей, его купили в Москве.
«Бриллиантовый рейтинг» городов
|
Город
|
Доля продаж изделий с бриллиантами в городе
|
Средний чек (руб.)
|
Санкт-Петербург
|
8,7%
|
19 250
|
Саратов
|
8,6%
|
15 064
|
Ростов-на-Дону
|
7,8%
|
18 291
|
Москва
|
7,5%
|
17 676
|
Ярославль
|
7,5%
|
14 904
|
Уфа
|
7,3%
|
12 667
|
Казань
|
7,3%
|
13 648
|
Волгоград
|
7,0%
|
12 803
|
Краснодар
|
6,9%
|
16 780
|
Челябинск
|
6,8%
|
15 012
|
Екатеринбург
|
6,7%
|
16 878
|
Воронеж
|
6,7%
|
15 460
|
Самара
|
6,4%
|
13 972
|
Иркутск
|
6,2%
|
13 890
|
Пермь
|
5,8%
|
10 747
|
Тюмень
|
5,7%
|
13 974
|
Новосибирск
|
5,6%
|
12 287
|
Омск
|
5,2%
|
9 733