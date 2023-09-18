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Иркутск вошел в бриллиантовый список SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России с января по сентябрь 2023 года и составил «бриллиантовый рейтинг». Он показывает, в каких регионах изделия с бриллиантами пользуются наибольшей популярностью.

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, возглавил «бриллиантовый рейтинг» Санкт-Петербург – в этом городе доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,7% от всех покупок. На втором месте – Саратов с показателем 8,6%. Замыкает тройку лидеров «бриллиантового рейтинга» Ростов-на-Дону с долей в 7,8%. В пятерку также вошли Москва и Ярославль (по 7,5% продаж).

Наименьшей популярностью украшения с бриллиантами пользуются в Омске – в этом городе изделия с драгоценными камнями покупали только в 5,2% случаев. Второе место занял Новосибирск с долей продаж 5,6%, на третьей строчке оказалась Тюмень (5,7%). Кроме того, в пятерку городов, где бриллианты покупают реже всего вошли Пермь (5,8%) и Иркутск (6,2%). 

Примечательно, что петербуржцы стали лидером и по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами – средний чек в городе достиг 19 250 рублей. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, где тратят в среднем 18 291 рубль. Москва заняла только третью строчку: в столице средний чек составил 17 676 рублей. В пятерку лидеров по тратам вошли Екатеринбург (16 878 рублей) и Краснодар (16 780 рублей).

Омск стал аутсайдером не только по продажам украшений с бриллиантами, но и по показателю среднего чека – он оказался наименьшим в стране (9 733 рублей). Кроме того, одни из самых невысоких трат на ювелирные украшения с драгоценным камнем оказались в Перми (10 747 рублей) и Новосибирске (12287 рублей). Пятерку замкнули Уфа (12 667 рублей) и Волгоград (12 803 рублей).

Согласно данным Аналитического Центра SOKOLOV, изделия с бриллиантами россияне чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля - 79%) и 0,2 карата (14%). Более крупные драгоценные украшения приобретают только в 7% случаев. 

Самое популярное украшение с бриллиантом в России – золотое кольцо. На втором месте в рейтинге – подвеска. Тройку замыкают золотые серьги. Самой дорогой покупкой в стране стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей, его купили в Москве. 

«Бриллиантовый рейтинг» городов

Город

Доля продаж изделий с бриллиантами в городе

Средний чек (руб.)

Санкт-Петербург

8,7%

19 250

Саратов

8,6%

15 064

Ростов-на-Дону

7,8%

18 291

Москва

7,5%

17 676

Ярославль

7,5%

14 904

Уфа

7,3%

12 667

Казань

7,3%

13 648

Волгоград

7,0%

12 803

Краснодар

6,9%

16 780

Челябинск

6,8%

15 012

Екатеринбург

6,7%

16 878

Воронеж

6,7%

15 460

Самара

6,4%

13 972

Иркутск

6,2%

13 890

Пермь

5,8%

10 747

Тюмень

5,7%

13 974

Новосибирск

5,6%

12 287

Омск

5,2%

9 733

/ Сибирское Информационное Агентство /
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