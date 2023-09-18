Условия погашения просроченных кредитов могут улучшить в России

Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

В России решили улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Планируется изменить очередность списания различных платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств, например меньше установленной ежемесячной суммы. Сейчас действует такая последовательность: сначала внесенные деньги идут на погашение задолженности по процентам и основному долгу, затем — неустоек банку и только потом процентов и основного долга.

Сложность может возникнуть, например, в случае снижения дохода заемщика. Если вносится сумма меньше необходимой, то ее будет хватать только на оплату штрафов и процентов за пользование деньгами, а размер основного долга не будет сокращаться. Об этом сказано в пояснении к поправкам к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Напомним, что ранее Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Ранее регулятор резко увеличил ее до 12%. Повышение оказалось в рамках прогноза экспертов: ранее ПСБ сообщало о вероятном шаге в 50-100 б.п. Помимо этого брокеры ожидали дополнительных мера по поддержке отечественной валюты. «Повышение ставки, на наш взгляд, – не приоритетная мера по укреплению рубля. Мы считаем, что комплекс дополнительных мер будет более эффективной поддержкой российской валюты», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.