ИНК проводит набор студентов вузов и ссузов в корпоративные группы

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проводит набор студентов в корпоративные группы. В этом году по данной программе смогут впервые обучиться и трудоустроиться студенты средних специальных учебных заведений.

Корпоративные группы были сформированы на базе учебных заведений для подготовки будущих сотрудников ИНК в 2021 году. Сегодня потребность компании состоит в 85 молодых специалистах в блоке главного инженера, блоке галогенов и операционном блоке. После получения диплома все выпускники будут трудоустроены в ИНК со статусом «молодой специалист».

Открытие корпоративных групп планируется на базе следующих учебных заведений: Мирнинский региональный технический колледж, Иркутский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Байкальский государственный университет (филиал в Братске), Омский государственный технический университет, Тобольский многопрофильный техникум, Новосибирский государственный технический университет, Тюменский индустриальный университет, а также ссузы Иркутска и Иркутской области, среди которых Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства, а также Усть-Кутский колледж.

В настоящее время проходит знакомство компании с университетами и колледжами, а также обучающимися. После сбора заявок и конкурсного отбора в ИНК приступят к индивидуальным беседам студентов с руководителями подразделений, после чего стартует формирование корпоративных группы.

Несомненными преимуществами является гарантированное трудоустройство, выплата стипендии, оплачиваемая производственная практика. Выпускники корпоративных групп получают диплом по основной специальности, а также удостоверения рабочих профессий. В июле 2023 первый выпуск корпоративных групп составил 69 дипломированных специалистов, которые пополнят ряды работников ИНК.