ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР

ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке компании из Луганской Народной Республики. Финансирование в объеме 35 млн рублей для пополнения оборотных средств по льготной ставке 10% сроком на три года было предоставлено компании, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины.

"Кредитование от ПСБ открывает новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Республики, а значит - для роста всей экономики региона. Доступное финансирование простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, - производство и торговля, сфера услуг, транспорт и логистика, медицинские, образовательные услуги. Ускоренное развитие бизнеса будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечит рост производства необходимых населению товаров и услуг, что в свою очередь приведет к росту потребления и окажет положительный эффект на экономику региона в целом", - сказал Дмитрий Чайкин, управляющий Луганским филиалом ПСБ.



Кредит выдан в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах, по субсидируемой Минэкономразвития ставке. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП.