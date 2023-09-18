С какими вопросами жители Иркутской области чаще всего обращаются к энергетикам?

За 8 месяцев 2023 года информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) принял полтора миллиона звонков. Специалисты проанализировали сообщения жителей и составили топ самых популярных тем.

Больше всего иркутян волнуют отключения электроэнергии. На втором месте вопросы взаиморасчетов. Третье место – за передачей показаний приборов учета.

Больше всего поговорить предпочитают жители Иркутска, Братска и Ангарского округа. Среднее время разговора составляет 2 минуты 48 секунд. На протяжении года эта цифра почти не меняется. А вот новые услуги появляются регулярно.

Одна из последних новинок – это введение голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Теперь данные со своих счетчиков жители могут подавать по телефону. При этом даже не нажимая сторонние клавиши.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием системы голосового меню, чтобы клиент мог в кратчайшие сроки получить услугу: узнать информацию или проконсультироваться со специалистом. Так, мы видим, что количество людей, кто передает показания счетчиков через недавно введенного в работу голосового помощника, постепенно становится больше. Это даёт возможность разгрузить очередность и другим клиентам быстрее связаться с оператором», – Марина Неудачина, руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра (входит в Эн+).