Как решение ЦБ отразится на рынке?

«Интрига Банка России раскрыта. Всю неделю рынок ждал решения регулятора по ключевой ставке. Как говорится, мы предполагали, a ЦБ располагает – итак Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%», – говорит эксперт БКС Мир инвестиций Вячеслав Абрамов. В еженедельном шоу «Без плохих новостей» он разбирается, почему ЦБ пошёл на такой шаг, и как он отразится на рынке?

Инфляция ускорилась

Недельные данные за сентябрь оказались негативными – инфляция ускорилась, в годовом выражении показатель тоже вырос до 5,5%.

– Обычно в сентябре цены растут в среднем в два раза быстрее, чем в августе. Тут проявляется сезонный фактор, поэтому было довольно вероятно, что на пятничном заседании ЦБ вновь повысит ставку – с 12%, как мы увидели, до 13%. Да и сама глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что повышение ставки возможно до тех пор, пока не появится устойчивая тенденция к замедлению роста цен. Поэтому решение меня абсолютно не удивило, несмотря на то, что 70% аналитиков были за сохранение ключевой ставки, – отмечает Вячеслав Абрамов.

Кредитный бум пора купировать

– Почему растут цены? Основная движущая сила – это непродовольственные товары. Они подорожали примерно на 16%. Розничное кредитование тоже отражает высокие риски перегрева, то есть кредитный портфель сильно вырос и способствуют росту инфляции, – отмечает эксперт БКС.

Кроме того, статистика по банковскому сектору за июль-август вывела две тенденции. Во-первых, усиление рисков перегрева до повышения ставки ЦБ до 12% в августе, а во-вторых, спрос населения на ипотеку в попытки компенсировать волатильность рубля. В итоге – ипотечный сектор вырос на 23% год году, потребительское кредитование – на 13%. При этом общий объём розничного кредитования по прогнозам регулятора должен стабилизироваться в пределах 15-19%.

– Пока причин для смягчения денежно-кредитной политики я не вижу. Закредитованность населения становится рекордной в истории. В цифрах – это свыше 32 трлн рублей с темпом годового роста 22%, то есть кредитный бунт приходится купировать, – резюмирует эксперт.

Коррекция на фондовом рынке неизбежна

Как решение банка России скажется на фондовом рынке?

– В моменте оно отразится на доходностях облигаций, что может привести к коррекции на рынке акций. Часть инвесторов предпочтёт зафиксировать себе на продолжительный период практически безрисковую ставку на уровне 13-14% годовых , – уверен Вячеслав Абрамов.

При этом коррекция на рынке акций назревала давно.

– Я жду коррекции, так как деревья не растут до небес, а рынок рос восемь месяцев практически беспрерывно. Максимальную глубину просадки пока вижу на уровне 2800 пунктов по индексу ММВБ. Набирать позиции начну с уровня 3000 пунктов с нефтегазового, банковского сектора и металлургов.

Он отмечает, что аналитики по-прежнему ожидают рост российского рынка в 2024 году с целевым уровнем 3900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Высокие ставки – тормоз для экономики

При этом Вячеслав Абрамов уверен, что слишком долго ключевая ставка на таком высоком уровне держаться не будет, так как это может сильно затормозить экономику.

– Я думаю, что в конце первого - начале второго квартала Банк России начнёт смягчать денежно-кредитную политику.

Что с рублем?

На прошедшей неделе рубль не решился продолжить волну крепления, курс неожиданно упал с 93 до 96,5 руб.за доллар.

– Скорее всего, это эффект от резкой смены сантимента, то есть настроения экспертов по поводу ключевой ставки регулятора. Ещё пару недель назад мало кто говорил о паузе в цикле повышения ставок, а в последние дни ведущие финансисты наперебой давали прогнозы сохранения ставки. С одной стороны, ставка 12% достаточна на среднесрочном треке, чтобы купировать инфляционные ожидания и при этом не сильно ударить по деловой активности на фоне удорожания кредитных ресурсов, с другой, рубль всё ещё очень слаб, а спекулятивная атака на нацвалюту не прекращается, то есть спекулянты покупают доллары.

Эксперт БКС уверен, что дальнейший шаг ЦБ по повышению ставки способен надавить на перегретые валюты, а остановка в цикле играла бы за спекулянтов, ухудшая ожидания корпораций и частного сектора по нацвалюте.

Что дальше будет с рублём?

С четверга ЦБ начал продажу китайского юаня, дневной лимит по паре юань-рубль увеличился почти в 10 раз – с 2,3 до 21, 4 млрд руб. На фоне погашения еврооблигации Минфина этот шаг нужен, чтобы удовлетворить повышенный спрос на валюту, считает эксперт БКС.

– Объём значительный – около 15% дневного оборота по паре, поэтому это может оказать поддержку рублю. На мой взгляд, ориентиры движения в сторону 90 руб./доллар и ниже сохраняются. На что указывают и фундаментальные вводные – экспорт вырос, цены на нефть выросли, расходы бюджета сократились. Сильным уровнем, после падения которого скорость укрепления рубля будет очень быстрой, по-прежнему значится планка 92,5 руб./ доллар, – резюмирует Вячеслав Абрамов.