76 место в России заняла Иркутская область по популярности здорового образа жизни среди населения

Согласно рейтингу РИА Новости, в лидерах рейтинга уже традиционно оказались представители Северного Кавказа и Юга России, хотя между ними произошла небольшая рокировка. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Чечня, сместив бессменного лидера Дагестан на вторую позицию.

Соседние с Приангарьем регионы – Новосибирская область, Бурятия, Красноярский край – заняли 48, 64 и 72 места.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 81 российском регионе вырос рейтинговый балл, что свидетельствует о росте популярности здорового образа жизни, и в четырех – снизился. Самый заметный прирост рейтингового балла в Севастополе (+11 баллов), что объясняется улучшением или сохранением высоких позиций по части показателей, входящих в расчет рейтинга. За прошедший год в городе выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизились потребление табачных изделий и объемы продаж алкогольной продукции.

Кроме того, на 10,8 единиц вырос итоговый рейтинговый балл в Коми, на 10,7 балла – в Республике Саха (Якутия), 10,1 балла прибавил итоговый результат в Московской области.

Самое заметное снижение итогового балла в рейтинге у Ямало-Ненецкого автономного округа (-3,3 балла) и Карелии (-3 балла). В этих регионах отмечен возросший уровень продаж алкоголя. Кроме того, в Карелии увеличилось потребление табака, что также повлияло на снижение итогового результата.