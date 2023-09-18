15 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 бп до 13.0% годовых. Для многих аналитиков это стало полной неожиданностью. ЦБ сопроводил решение жесткой риторикой: ставка будет повышенной еще долго, и регулятор будет рассматривать повышение ставки на будущих заседаниях. Если высокие ставки – надолго, какие перемены ждут рынок недвижимости?

– В настоящее время мы видим переток покупателей со вторичного рынка на первичную недвижимость, – прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» Ирина Бортник. – Это связано в большей степени с повышением ипотечных ставок на вторичное жильё и наличие льготных программ с господдержкой на строящееся жильё. Несомненно такое изменение спроса будет способствовать повышению цен на строящееся жильё. И в Центральной России это тренд уже есть – за сентябрь скачок цен был максимальным за весь 2023 год.