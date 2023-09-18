Рекрутеры больше доверяют устным рекомендациям

Каждый пятый рекрутер не доверяет ни устным рекомендациям, ни рекомендательным письмам, тем не менее рекомендации работают и в большинстве случаев способствуют трудоустройству. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Среди рекрутеров в 3 раза больше тех, кто доверяет устным рекомендациям: 48% против 15% доверяющих рекомендательным письмам. 21% представителей компаний никаким рекомендациям не доверяет. Причем два года назад сомневающихся было меньше (14%).

Чаще всего с просьбой предоставить рекомендации рекрутеры обращаются к соискателям, претендующим на руководящие позиции, должности инженеров и бухгалтеров. В практике рекрутеров в большинстве случаев рекомендации оказывались положительными и кандидатов принимали на работу (57%). Однако представители компаний настаивают на том, что нанимали специалистов «по совокупности заслуг», а не только из-за наличия хороших рекомендаций. Для 65% рекрутеров рекомендации являются скорее критерием первичного отбора, чем решающим аргументом для найма.