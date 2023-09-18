Покупатели на вторичный рынок недвижимости придут не скоро

Доля ипотечных сделок на рынке недвижимости велика, поэтому от величины ставок зависит динамика рынка, отметила Екатерина Саломатова, руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье». Она прокомментировала, как отразится на рынке недвижимости решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 13%:

– Очередное заседание Центробанка теперь состоится 27 октября, если не будет внеочередных в связи с какими-то мировыми катаклизмами. Процентные ставки на вторичном рынке сейчас достаточно высокие, это будет отыгрываться на цене – те, кому срочно необходимо продать, будут вынуждены идти на торг. Те, кто думал продавать или не продавать, будут и дальше размышлять на эту тему, потому что покупатели на вторичный рынок придут не скоро. Мы понимаем, что доля ипотечных сделок велика, поэтому от процентной ставки ЦБ, а значит и процентных ставок по ипотеке, зависит динамика рынка недвижимости.