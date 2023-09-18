Новости

Покупатели на вторичный рынок недвижимости придут не скоро

Читайте также:

Высокие ставки – надолго. Какие перемены ждут рынок недвижимости?
18 сентября 2023
Как решение ЦБ отразится на рынке?
18 сентября 2023

Доля ипотечных сделок на рынке недвижимости велика, поэтому от величины  ставок зависит динамика рынка, отметила Екатерина Саломатова,  руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье». Она прокомментировала, как отразится на рынке недвижимости  решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 13%:

– Очередное заседание Центробанка теперь состоится 27 октября, если не будет внеочередных в связи с какими-то мировыми катаклизмами. Процентные ставки на вторичном рынке сейчас достаточно высокие, это будет отыгрываться на цене – те, кому срочно необходимо продать, будут вынуждены идти на торг.  Те, кто думал продавать или не продавать, будут и дальше размышлять на эту тему, потому что покупатели на вторичный рынок придут не скоро. Мы понимаем, что доля ипотечных сделок велика, поэтому от процентной ставки ЦБ, а значит и процентных ставок по ипотеке, зависит динамика рынка недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1395)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес