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86,4 тыс. автокредитов выдано в августе 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в августе 2023 года составило 86,4 тыс. ед., незначительно сократившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,0% (в июле 2023 года – 88,1 тыс. ед.). Напомним, что в июле был отмечен наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в августе 2023 года, напротив, существенно выросло – на 53,7% (в августе 2022 года – 56,2 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе 2023 года было выдано в:

  • Москве (5,48 тыс. ед.),
  • Московской обл. (4,85 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (4,15 тыс. ед.),
  • Республике Татарстан (3,92 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (3,79 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в регионах РФ в августе 2023 года характеризовалась разнонаправленностью. При этом самое существенное снижение зафиксировано в:

  • Красноярском крае (-8,4%),
  • Ханты-Мансийском АО (-7,6%),
  • Республике Башкортостан (-7,0%),
  • Москве (-5,5%),
  • Московской обл. (-5,2%).

В то же время ряд регионов из топ-30 продемонстрировали рост выдачи автокредитов за месяц, в том числе:

  • Нижегородская обл. (+8,9%),
  • Вологодская обл. (+7,5%),
  • Алтайский край (+4,0%),
  • Удмуртская Республика (+3,3%),
  • Ростовская обл. (+3,0%).

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«Выдача автокредитов непрерывно росла с февраля по июль текущего года, а небольшое снижение в августе, скорее всего, свидетельствует о некоторой ее стабилизации, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, в 2023 году число выданных автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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