Сбер создал ИнвестКопилку для лёгкого старта в инвестициях

Сбер представляет новый сервис для инвестиций — ИнвестКопилку. Он поможет начать инвестировать даже клиентам без опыта и большого капитала.

ИнвестКопилка — это инвестиции в качественные и доступные активы без отвлечения от своих повседневных дел. В основе сервиса — механизм инвестирования в биржевые фонды (ETF) небольшими суммами. Пополнять копилку удобно и просто — достаточно настроить автопополнение раз в неделю или раз в месяц. Дополнительно можно вносить средства вручную в любое время и в любом размере. Минимальный размер инвестиций — от 10 рублей.

Накопленные средства будут инвестированы в биржевой фонд «Консервативный», в составе которого выгодные и ликвидные активы. При позитивном сценарии его доходность может составить 10,5%, при нейтральном — 7,6%.

«Консервативный» — это биржевой смарт-фонд. Как правило, биржевые фонды повторяют структуру индекса, в который входит один вид ценных бумаг (например, Индекс МосБиржи включает только акции крупнейших компаний). Смарт-фонд создан на основе «умного индекса» — набора акций и облигаций, подобранных с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности. В нём нет «человеческого фактора», поскольку фонд автоматически копирует индекс. «Консервативный» поможет сохранить вложения с возможным получением дохода выше ставок по вкладам и при этом с минимальным риском.

Открыть ИнвестКопилку могут все владельцы Android-устройств начиная с версии 14.6 в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Инвестиции».

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Многие думают, что инвестиции — это сложно и дорого, но это не так. Приумножать свои накопления со Сбером выгодно и просто. Мы уже помогаем клиентам незаметно копить деньги на с четах и вкладах с помощью сервиса ʺАвтонакоплениеʺ. Теперь мы таким же образом автоматизировали инвестиции: однажды настроив копилку, вы сможете легко начать инвестировать. ИнвестКопилка вкладывает поступающие суммы в БПИФ на ликвидные и доходные инструменты, что подходит для достижения среднесрочных и долгосрочных целей. А скоро в ИнвестКопилке появятся новые функции пополнения и возможность выбора инвестпродуктов».