Дан старт отопительному сезону в Иркутске

В этом году начнет работу новая насосная станция в центре города.

Предприятия энергохолдинга Эн+ в Иркутской области полностью готовы к новому отопительному сезону. Запланированные на этот год ремонты агрегатов на ТЭЦ прошли по графику, для бесперебойной работы станций подготовлен запас топлива.

Летом на тепловых сетях специалисты выполнили испытания и диагностику, провели текущие ремонты и работы по реконструкции. В Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском энергетики реконструировали 24 километра тепловых сетей, чтобы повысить надежность их работы зимой, когда нагрузки увеличатся.

В Иркутске по распоряжению мэра города отопительный сезон стартовал 18 сентября. В первую очередь к отоплению начнут подключать социальные объекты.

– Старту отопительного сезона предшествовала большая подготовительная работа, в том числе по обязательным гидравлическим испытаниям теплосетей. Они связаны с временными отключениями горячей воды. Испытания проведены на почти 600 км теплосетей города. С учетом протяженности, данная работа проведена поэтапно. Иркутяне с пониманием отнеслись к временным трудностям, мы благодарим горожан. По итогам испытаний мы уверены, что теплосети готовы к зиме. Сейчас все оборудование введено в работу, по заранее составленному графику тепло сначала будет поступать в социальные объекты, а уже после в жилые дома. Горожане сами принимают решение о подключении теплоснабжения в зависимости от того, насколько им комфортно. Задача энергетиков – выдать тепло в сеть до здания, далее – зона ответственности управляющей компании, – Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+).

Горячей водой и теплом центральную часть Иркутска, Правобережный округ и микрорайон Топкинский обеспечивает новая перекачивающая насосная станция «Правобережная» на Цесовской набережной. Она позволяет перераспределить тепло от Ново-Иркутской ТЭЦ для бесперебойного снабжения более 1900 зданий и 120 тысяч жителей города. Энергетики уделили внимание не только техническому оснащению станции, но и ее внешнему облику. Здание выполнено в стиле индустриального реализма начала 20 века. В отделке применялся реставрационный кирпич, входные ворота выполнены в технике ковки, а окна из архитектурного стекла.

– Новая насосная станция построена на месте котельной «Кировская» и повторяет ее очертания, преемственность для нас очень важна. Станция оснащена 13 насосами, они отличаются большим ресурсом работы и высокой надежностью. «Правобережная» полностью автоматизирована, все параметры работы отслеживаются онлайн и передаются на центральный щит управления тепловыми сетями города, также ПНС оборудована бесперебойными источниками питания, – Владимир Янышевский, технический директор Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в Эн+).

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону в Иркутске проведен плановый ремонт 13 участков теплосетей общей протяженностью свыше 1,2 километра. Реконструировано 2,2 километра, еще почти километр был возведен для подключения новых потребителей. С мая по август теплоэнергетики провели испытания 564 километров городских тепловых сетей, они позволили вовремя обнаружить дефекты и своевременно устранить их до начала отопительного сезона. Для диагностики также применялись современные роботизированные комплексы – они позволили выполнить внутритрубную диагностику на трех участках длиной в один километр.