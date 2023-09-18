Новые торговые ряды обустроят на улице Волжская в Иркутске

Их планируют установить в районе здания № 14/1 на улице Волжская. Ранее там располагались самовольные нестационарные торговые объекты.

Для горожан стала привычной стихийная продажа урожая с садоводческих и дачных участков на тротуаре вдоль дома № 14б на Волжской. При этом в мэрию регулярно поступают жалобы от иркутян на мусор и грязь в этом районе.

– Наша задача – создать цивилизованные условия для торговли, организовать работу ярмарки на законных основаниях, обеспечить комфорт для продавцов, покупателей и жителей близлежащих домов. Все необходимое оборудование уже закуплено, – прокомментировал начальник отдела контроля департамента потребительского рынка администрации города Евгений Бессонов.