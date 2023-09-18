355 млн рублей дополнительно получит Иркутская область на строительство модульных отелей

Правительство России продолжает поддерживать инвесторов, которые реализуют проекты по созданию модульных средств размещения для туристов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Иркутская область получит на 2023 год 135,3 млн рублей, на 2024-й – 220,3 млн рублей. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

– Ранее Иркутской области выделили более 240 млн рублей на 2023-2024 годы. С учетом регионального софинансирования эта сумма превысила 250 млн рублей. Сейчас нам дополнительно распределено еще в общей сложности более 355 млн рублей. Это позволит серьезно увеличить номерной фонд, что, безусловно, будет способствовать развитию туризма в регионе, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, качественный и современный номерной фонд решает целый ряд задач.

– Это и комфортное размещение туристов, и привлечение в регион новых гостей. Кроме того, создание необходимой инфраструктуры позволит снизить антропогенную нагрузку на территорию, – отметил он.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова напомнила, что в 2022 году регион получил на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии и выделил в рамках софинансирования еще 8,3 млн рублей собственных средств. Финансирование направлено на реализацию 10 проектов в Иркутске, Ольхонском и Слюдянском районах.