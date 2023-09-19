Путин призвал "не откладывая" реагировать на ослабление рубля

Ключевую роль в усилении проинфляционного давления в последние недели играет ситуация на валютном рынке, передаёт Интерфакс со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
– Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения, – сказал глава государства на совещании по проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
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Он уверен, что «правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно».
ЦБ, реагируя на резкий рост проинфляционных рисков, в августе внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, а в минувшую пятницу – до 13%, заявив о возможности нового ужесточения ДКП в будущем.
По словам президента, текущая экономическая ситуация "в целом устойчивая и сбалансированная".
– В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года (накопленным итогом с начала 2023 года - ИФ) – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз. При этом важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы, - подчеркнул президент.