Путин призвал "не откладывая" реагировать на ослабление рубля

Ключевую роль в усилении проинфляционного давления в последние недели играет ситуация на валютном рынке, передаёт Интерфакс со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

– Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения, – сказал глава государства на совещании по проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Он уверен, что «правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно».

ЦБ, реагируя на резкий рост проинфляционных рисков, в августе внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, а в минувшую пятницу – до 13%, заявив о возможности нового ужесточения ДКП в будущем.

По словам президента, текущая экономическая ситуация "в целом устойчивая и сбалансированная".

– В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года (накопленным итогом с начала 2023 года - ИФ) – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз. При этом важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы, - подчеркнул президент.