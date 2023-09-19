Рублю пока не удаётся заметно укрепиться

Рубль в понедельник в начале торгов активно дешевел, но на старте основной сессии перешел к быстрому восстановлению. Однако серьёзно укрепиться российской валюте не удаётся, несмотря на принимаемые ЦБ меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

– Поддержку рублю оказывает увеличившийся почти в 10 раз объем ежедневных продаж ЦБ иностранной валюты. Правда, этот фактор временный, поскольку со следующей недели Банк России сократит предложение валюты до прежнего уровня. Дополнительным позитивом для рубля может выступать постепенное усиление влияния фактора налогового периода. Многие экспортеры заранее продают валюту с приближением пика налоговых платежей, который приходится на следующую неделю, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на валютном рынке играет ключевую роль в усилении инфляционного давления, поэтому необходимо «своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения». Он уверен, что «правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно».

Аналитики прогнозируют укрепление российской валюты до уровня 90-92,5 руб. за доллар. По их мнению, для этого есть фундаментальные причины – увеличение объемов экспорта, рост цен на нефть и сокращение бюджетных расходов.