Иркутские врачи могут зарабатывать до 400 тысяч рублей

По данным hh.ru количество вакансий в сфере медицины в целом по стране выросло на 31% за период январь-август 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Медики остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в стране, это относится и к Иркутской области.

За период с января по август 2023 года количество вакансий для медиков и фармацевтов выросло в Иркутской области на 24% к прошлому году (в целом по РФ на +31%). А конкретно на врачей спрос в регионе увеличился на 32% год к году. Врачи остаются самым дефицитным медперсоналом в Иркутской области: количество активных вакансий для них в этом году больше, чем кандидатов - 0,8 резюме на вакансию, в среднем в 2023 г., при том, что нормой для рынка труда считается 4 – 7,9 резюме на вакансию.

Среди регионов Сибири наибольший рост спроса на врачей в этом году зафиксирован в Омской области (+38% вакансий в 2023 году по сравнению с 2022), Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%). При этом, самый жесткий кадровый дефицит специалистов с квалификацией врача наблюдается в Кузбассе и Красноярском крае (лишь 0,7 резюме на вакансию), Иркутской и Томской областях (по 0,8 резюме на вакансию).

Регион СФО Динамика вакансий для врачей 2023/2022 Индекс hh* Омская область 38% 1,0 Иркутская область 32% 0,8 Кемеровская область 27% 0,7 Красноярский край 20% 0,7 Томская область 19% 0,8 Алтайский край 11% 0,9 Новосибирская область 4% 1,0

Острая нехватка врачей стимулирует рост зарплат, которые им готовы платить работодатели. Так, согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат для врачей в 2022 году в Иркутской области составлял 50 000 - 90 000 рублей, а в 2023 году он вырос до уровня 57 471 - 103 448 рублей. Причем максимальные зарплатные предложения доходят сейчас до 400 тысяч рублей, как например, в вакансии для врача-стоматолога/ортодонта. Кроме того, наиболее высокие зарплатные предложения для иркутских медиков все чаще встречаются в вахтовых вакансиях, например, врач-терапевт общей практики может рассчитывать на зарплату от 130 тыс.рублей на руки (вахта в Иркутской области, на месторождении). А также в предложениях из других регионов, предполагающих полную релокацию, например, в вакансии для врача – стоматолога зарплата - от 350 тыс.рублей на руки (необходим переезд в Амурскую область).

Самая «дорогая» вакансия для врача в Сибири открыта в Новосибирской области, в ней указана зарплата до 1,5 млн рублей, это работа для врача-стоматолога/ортодонта.