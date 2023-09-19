Иркутские врачи могут зарабатывать до 400 тысяч рублей

По данным hh.ru количество вакансий в сфере медицины в целом по стране выросло на 31% за период январь-август 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Медики остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в стране, это относится и к Иркутской области.
За период с января по август 2023 года количество вакансий для медиков и фармацевтов выросло в Иркутской области на 24% к прошлому году (в целом по РФ на +31%). А конкретно на врачей спрос в регионе увеличился на 32% год к году. Врачи остаются самым дефицитным медперсоналом в Иркутской области: количество активных вакансий для них в этом году больше, чем кандидатов - 0,8 резюме на вакансию, в среднем в 2023 г., при том, что нормой для рынка труда считается 4 – 7,9 резюме на вакансию.
Среди регионов Сибири наибольший рост спроса на врачей в этом году зафиксирован в Омской области (+38% вакансий в 2023 году по сравнению с 2022), Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%). При этом, самый жесткий кадровый дефицит специалистов с квалификацией врача наблюдается в Кузбассе и Красноярском крае (лишь 0,7 резюме на вакансию), Иркутской и Томской областях (по 0,8 резюме на вакансию).
|
Регион СФО
|
Динамика вакансий для врачей 2023/2022
|
Индекс hh*
|
Омская область
|
38%
|
1,0
|
Иркутская область
|
32%
|
0,8
|
Кемеровская область
|
27%
|
0,7
|
Красноярский край
|
20%
|
0,7
|
Томская область
|
19%
|
0,8
|
Алтайский край
|
11%
|
0,9
|
Новосибирская область
|
4%
|
1,0
Острая нехватка врачей стимулирует рост зарплат, которые им готовы платить работодатели. Так, согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат для врачей в 2022 году в Иркутской области составлял 50 000 - 90 000 рублей, а в 2023 году он вырос до уровня 57 471 - 103 448 рублей. Причем максимальные зарплатные предложения доходят сейчас до 400 тысяч рублей, как например, в вакансии для врача-стоматолога/ортодонта. Кроме того, наиболее высокие зарплатные предложения для иркутских медиков все чаще встречаются в вахтовых вакансиях, например, врач-терапевт общей практики может рассчитывать на зарплату от 130 тыс.рублей на руки (вахта в Иркутской области, на месторождении). А также в предложениях из других регионов, предполагающих полную релокацию, например, в вакансии для врача – стоматолога зарплата - от 350 тыс.рублей на руки (необходим переезд в Амурскую область).
Самая «дорогая» вакансия для врача в Сибири открыта в Новосибирской области, в ней указана зарплата до 1,5 млн рублей, это работа для врача-стоматолога/ортодонта.
|
|
Рыночный диапазон зарплат для врачей в регионах Сибирского ФО, до вычета НДФЛ(₽)
|
|
Регион СФО
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)
|
|
Новосибирская область
|
58 621 - 100 000
|
51 724 - 80 000
|
|
Иркутская область
|
57 471 - 103 448
|
50 000 - 90 000
|
|
Красноярский край
|
57 471 - 112 644
|
51 724 - 100 000
|
|
Кемеровская область
|
45 977 - 90 000
|
34 483 - 70 000
|
|
Алтайский край
|
40 000 - 80 000
|
37 471 - 68 966
|
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|
Омская область
|
40 230 - 91 954
|
45 977 - 80 460
|
|
Томская область
|
50 000 - 92 621
|
50 000 - 80 460
|