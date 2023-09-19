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Иркутские врачи могут зарабатывать до 400 тысяч рублей

По данным hh.ru количество вакансий в сфере медицины в целом по стране выросло на 31% за период январь-август 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Медики остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в стране, это относится и к Иркутской области.

За период с января по август 2023 года количество вакансий для медиков и фармацевтов выросло в Иркутской области на 24% к прошлому году (в целом по РФ на +31%). А конкретно на врачей спрос в регионе увеличился на 32% год к году. Врачи остаются самым дефицитным медперсоналом в Иркутской области: количество активных вакансий для них в этом году больше, чем кандидатов - 0,8 резюме на вакансию, в среднем в 2023 г., при том, что нормой для рынка труда считается 4 – 7,9 резюме на вакансию. 

Среди регионов Сибири наибольший рост спроса на врачей в этом году зафиксирован в Омской области (+38% вакансий в 2023 году по сравнению с 2022), Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%). При этом, самый жесткий кадровый дефицит специалистов с квалификацией врача наблюдается в Кузбассе и Красноярском крае (лишь 0,7 резюме на вакансию), Иркутской и Томской областях (по 0,8 резюме на вакансию).

Регион СФО

Динамика вакансий для врачей 2023/2022

Индекс hh*

Омская область

38%

1,0

Иркутская область

32%

0,8

Кемеровская область

27%

0,7

Красноярский край

20%

0,7

Томская область

19%

0,8

Алтайский край

11%

0,9

Новосибирская область

4%

1,0

Острая нехватка врачей стимулирует рост зарплат, которые им готовы платить работодатели. Так, согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат для врачей в 2022 году в Иркутской области составлял 50 000 - 90 000 рублей, а в 2023 году он вырос до уровня 57 471 - 103 448 рублей. Причем максимальные зарплатные предложения доходят сейчас до 400 тысяч рублей, как например, в вакансии для врача-стоматолога/ортодонта. Кроме того, наиболее высокие зарплатные предложения для иркутских медиков все чаще встречаются в вахтовых вакансиях, например, врач-терапевт общей практики может рассчитывать на зарплату от 130 тыс.рублей на руки (вахта в Иркутской области, на месторождении). А также в предложениях из других регионов, предполагающих полную релокацию, например, в вакансии для врача – стоматолога зарплата -  от 350 тыс.рублей на руки (необходим переезд в Амурскую область).

Самая «дорогая» вакансия для врача в Сибири открыта в Новосибирской области, в ней указана зарплата до 1,5 млн рублей, это работа для врача-стоматолога/ортодонта.

     

 

Рыночный диапазон зарплат для врачей в регионах Сибирского ФО, до вычета НДФЛ(₽)

 

Регион СФО

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)
2023

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)
2022

 

Новосибирская область

58 621 - 100 000

51 724 - 80 000

 

Иркутская область

57 471 - 103 448

50 000 - 90 000

 

Красноярский край

57 471 - 112 644

51 724 - 100 000

 

Кемеровская область

45 977 - 90 000

34 483 - 70 000

 

Алтайский край

40 000 - 80 000

37 471 - 68 966

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Омская область

40 230 - 91 954

45 977 - 80 460

 

Томская область

50 000 - 92 621

50 000 - 80 460

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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