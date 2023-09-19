ЦБ: В августе годовая инфляция ускорилась до 5,2%

В августе годовая инфляция ускорилась до 5,2%. При этом в ближайшие месяцы она продолжит повышаться, считает регулятор.

– Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность снизились, но остались выше 4% в пересчете на год. Устойчивое инфляционное давление продолжало постепенно нарастать под воздействием увеличивающегося спроса, – говорится в сообщении Банка России.

Наиболее заметно дорожали зависимые от импорта категории товаров: техника и электроника, автомобили. Как и месяцем ранее, значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. В то же время замедлился рост цен на овощи и фрукты, подешевели некоторые услуги туризма и транспорта. Однако накопленный за год прирост их стоимости остался высоким.

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться, считают в ЦБ. Согласно прогнозу, она составит 6,0–7,0% в 2023 году, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ, реагируя на резкий рост проинфляционных рисков, в августе внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, а в минувшую пятницу – до 13%, заявив о возможности нового ужесточения ДКП в будущем.

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевую роль в усилении инфляционного давления играет ситуация на валютном рынке, поэтому необходимо «своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения». Он уверен, что «правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно».