Себестоимость ИЖС выросла на 50%

Люди выбирают коттеджные поселки, а не индивидуальные дома без инфраструктуры. Об этом «Известиям» заявил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

В цену дома застройщик теперь включает расходы на асфальтированные дороги, тротуары, благоустройство, детские и спортивные площадки, также как это происходит в городе.

«Во-первых, на стоимость повлиял покупательский спрос, который за год в ряде регионов увеличился на 50%. Россия все больше становится малоэтажной, люди стремятся переезжать за город. Во-вторых, выросли цены на строительные материалы и размер фонда заработной платы строителей. В-третьих, одной из причин является дефицит квалифицированных кадров: не хватает бетонщиков, каменщиков, кровельщиков. Все это привело к росту стоимости строительных работ на 20-50%», – рассказал Усманов.

Напомним, что за январь-август в России введено 70,2 млн кв. м жилья, что, как следует из данных Росстата, на 0,7% превышает показатель 2022 года за тот же период. За август объемы ввода оцениваются в 10,18 млн кв. м (плюс 12% год к году). Рост с начала года обеспечен вводом многоквартирных домов – 28,1 млн кв. м (прирост 8%). В августе же этот сектор продемонстрировал незначительное снижение – 3,48 млн кв. м против 3,5 млн кв. м годом ранее.