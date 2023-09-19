Популярность отпуска за свой счет резко выросла

Его доля во второй половине 2022-го – начале 2023 года выросла до 9-10% – это максимум за 12 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статью замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова.

Отпуск без сохранения зарплаты – одна из форм неполной занятости. За последние годы число людей, отдыхающих за свой счет, постепенно росло. В 2010-х годах этот показатель составлял 5-6%, затем вырос до 7-9%. Но после введения антироссийских санкций уровень неоплачиваемых отпусков достиг рекордно высоких отметок, подчеркивается в статье исследователя.

Дело в том, что многие предприятия усилили давление на сотрудников. Таким образом компании подстраиваются под новые кризисные условия.

В разных отраслях вынужденная неполная занятость используются работодателями неравномерно, подчеркивается в статье Ростислава Капелюшникова. Например, бюджетный сектор при столкновении с негативными шоками практически не прибегает к таким практикам.

Напомним, что в осенние отпуска сейчас собираются пойти 61% иркутян. 3 из 10 горожан строят планы: 15% будут отдыхать дома, по 5% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей. Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 8% против 2% соответственно.

В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (7%), среди популярных направлений – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Отпуск за рубежом чаще планируют иркутяне с доходом от 50 тыс. руб. в месяц (4%), среди популярных направлений – Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.